I Comuni il cui territorio sarà toccato dal progetto avevano tempo fino a metà mese per inoltrare a Bellinzona le loro considerazioni. E stiamo parlando di un progetto non da poco: quello per il potenziamento dell’A2 tra Lugano e Mendrisio tramite la creazione di una terza corsia dinamica (piano che prevede anche un nuovo semisvincolo tra Melano e Maroggia e una nuova galleria a Bissone), noto come Polume. Un piano da centinaia di milioni di franchi.

Interessata in modo diretto, Mendrisio, non lo sarebbe. I lavori all’orizzonte sarebbero infatti tutti oltre i suoi confini. In modo indiretto però sì, ne è certo il Municipio, che ha deciso di scrivere lo stesso al Cantone per esprimere la sua opinione in merito al «disegno». Un’opinione che può essere definita critica e da cui trapelano svariate...