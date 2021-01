Ma questa è musica del passato. Perché il partito oggi è più che mai proiettato verso il futuro, con determinazione e ambizione. È stato ribadito oggi nel corso dell’assemblea straordinaria convocata per ratificare le liste in vista del voto del 18 aprile (tenutasi virtualmente a causa della situazione pandemica). I nomi dei candidati che correranno per un posto in Municipio sono leggermente cambiati rispetto a quelli presentati un anno fa, prima dell’annullamento del voto per il rinnovo dei poteri comunali. A inizio settembre Manuel Aostalli è subentrato in Municipio al posto di Marco Romano (che già lo scorso anno aveva comunque deciso di non ricandidarsi) e il neo municipale – come anticipato a inizio settimana – correrà per confermare il suo seggio. Aostalli nel 2016 però non faceva parte della lista per l’Esecutivo. Gli ha lasciato, per così dire, il posto Monica Meroni Braun. I sette candidati - accolti all’unanimità questa sera - sono Francesca Luisoni (municipale uscente), Manuel Aostalli (uscente), Paolo Danielli (uscente), Marco Battaglia, Daniele Raffa, Fabrizio Poma e Davide Rossi.