A ricevere il Premio Federico Mari 2021 - fondatore e storico coordinatore dell’Associazione Telefono SOS Infanzia - sono state cinque realtà. La Scuola di scultura e pittura di Casimiro Piazza, con sede a Villa Luganese, che propone corsi per persone con disabilità e ragazzi delle scuole speciali. L’Associazione Lì&Là, creata per dare sostegno alle famiglie che hanno un figlio ricoverato, preparando ad esempio dei pasti. L’Associazione Insieme contro l’uso ricreativo dei farmaci, creata in seguito a un tragico evento: la morte di un ragazzo ha portato il fratello e la mamma a fondare questo ente. «Vogliamo aiutare, l’uso ricreativo di farmaci sta diventando una nuova pericolosa moda», è stato detto. «Riceviamo molte telefonate in relazione a questo tema», ha commentato in sala Tina Mantovani di Telefono SOS Infanzia, associazione che ha anche linee telefoniche a cui segnalare situazioni di disagio e maltrattamenti (il numero è 091/682.33.33). La quarta realtà premiata è l’Associazione Culturale Artinscena, che coinvolge i ragazzi in attività teatrali. Il quinto premio è andato al progetto Io-NO!, per la prevenzione degli abusi sessuali sui bambini. Un tema delicato che però giunge regolarmente anche alle linee di Telefono SOS Infanzia: «È davvero importante agire prima che un abuso sia commesso».