La giuria ha premiato anche altri progetti. Nello specifico oltre al primo premio sono state conferite anche due menzioni e sette distinzioni. Tre di questi riconoscimenti sono finiti in Ticino, due nel Mendrisiotto: Balerna e Vacallo. Per quanto concerne il progetto di Balerna – dove la riqualificazione della piazza è terminata nel 2017 e sono stati investiti 2,1 milioni di franchi – a convincere la giuria, è stato spiegato, è stata la capacità di trasformare in uno spazio dedicato ai pedoni quella che col tempo era diventata una zona a vocazione stradale e uno spazio dove parcheggiare le auto. I lavori che hanno interessato piazza San Simone a Vacallo sono più recenti. Sono infatti terminati nel 2019 e hanno implicato un investimento meno oneroso (circa 1 milione di franchi). Non per questo per la giuria sono meno degni di nota. Apprezzata in particolare la nuova vocazione pubblica dello spazio davanti alla chiesa, dove ora non ci sono più parcheggi. Il progetto ha anche migliorato la sicurezza: dei veicoli e dei pedoni.