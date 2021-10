Il carnevale Nebiopoli di Chiasso si farà. Lo annuncia il comitato organizzatore con «orgoglio» e «soddisfazione» dopo aver discusso e in seguito presentato il piano di protezione che permetterà di svolgere la manifestazione dal 10 al 13 febbraio 2022. Per accedere ai cortei e al villaggio sarà obbligatorio presentare il certificato COVID. Più nel dettaglio, il presidente Alessandro Gazzani spiega che il villaggio sarà più grande rispetto al passato per poter accogliere un numero maggiore di persone poiché «abbiamo sperimentato durante la festa al Palapenz che la gente apprezza maggiormente gli spazi ampi rispetto al passato». La festa al Palapenz – prosegue – non ha avuto riscontri negativi (focolai) nel corso delle settimane successive e questo testimonia che il certificato COVID è uno strumento valido per poter tornare ad avere eventi con folto pubblico.