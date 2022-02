L’annuncio di Autostrade per l’Italia oltre confine ha fatto subito nascere nuovi timori. Soprattutto tra i frontialieri, preoccupati di vedere aumentare i tempi del percorso casa-ufficio.

Parliamo di circolazione, quella poco fluida e rallentata dai lavori stradali. Perché il noto cantiere sull’A9, tra Como e Chiasso, che già in passato ha provocato disagi agli automobilisti e polemiche, è entrato in una nuova fase calda. Da oggi una delle gallerie su quel tratto - quella di San Fermo in direzione sud - è chiusa per lavori di manutenzione e ammodernamento, di conseguenza la circolazione si svolge nei due sensi all’interno del tunnel opposto.

Fino all’estate

I lavori, che comprendono la ricostruzione di intere porzioni della volta della galleria, con tempi tecnici di realizzazione impegnativi, si svolgeranno ininterrottamente fino al periodo estivo. I disagi potrebbero quindi durare mesi. Parallelamente sono previste anche chiusure notturne di tutto il tratto, queste ultime vengono comunicate di volta in volta da Autostrade per l’Italia.

Riapre il cavalcavia

Oltre confine le preoccupazioni legate a questa nuova fase del cantiere - che mira al rinnovo delle tre gallerie in quel tratto - sono però stati accompagnati dal sollievo provocato da un’altra notizia che concerne Ponte Chiasso. Lì è infatti stato annunciato il ripristino della rampa autostradale chiusa nel 2009 e da quel momento in stato di abbandono. Il ripristino - chiesto a gran voce in questi anni dai residenti - dovrebbe essere ultimato entro l’estate, quando quindi si potrà idealmente accedere all’A9 direttamente da Ponte Chiassso.

La riapertura della rampa nel bel mezzo della località - almeno così si spera - sgraverà una via molto sollecitata dal traffico come via Baragiola. L’inizio dei lavori è imminente, fanno sapere i media d’oltre confine. Le opere dovrebbero iniziare non appena sarà completato il rinnovo della piccola rotonda nei pressi della dogana di Ponte Chiasso.

