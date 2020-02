Il titolare del Gruppo Cadei, in stato di arresto da alcuni giorni insieme ad altre tre persone per la presunta truffa delle immatricolazioni, sta collaborando ed ha fornito la documentazione richiesta dagli inquirenti. Il 62.enne contesta la rilevanza del caso penale e l’accusa di aver imbrogliato clienti modificando il chilometraggio dei veicoli. A sottolineare la sua versione è il suo avvocato in una nota diffusa ai media.