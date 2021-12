I contorni dell’accaduto restano tutti da chiarire. Questo va premesso subito. Ci sono però alcune novità in merito alla vicenda che coinvolge un sacerdote del Mendrisiotto segnalato per presunte molestie (si tratterebbe di palpeggiamenti) durante una serata che può essere definita sopra le righe e terminata in una discoteca di Novazzano. I fatti sono avvenuti due sabati fa.

Nei confronti del don è infatti stata sporta denuncia. Stando a nostre verifiche la denuncia depositata è una.

Quella fatidica sera a Novazzano, ricordiamo, era arrivata la polizia, allertata da una segnalazione giunta alla Centrale comune d’allarme per presunte molestie. Il sacerdote era andato in discoteca, sembrerebbe, dopo aver partecipato a una serata in compagnia in un paese del distretto.

Nelle ore immediatamente...