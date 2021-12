«Confermiamo l’intervento da parte di agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso in un esercizio pubblico del Mendrisiotto. Questo a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale comune d’allarme (CECAL) per presunte molestie. L’uomo è stato identificato e sono in corso accertamenti per chiarire la fattispecie»: questo è quanto può affermare finora il comando della Polizia cantonale dopo la notizia che in un baleno si è diffusa oggi pomeriggio in merito al coinvolgimento di un sacerdote della nostra regione in un caso di presunte molestie sessuali.

Non è stato arrestato

Diciamo subito che l’uomo non è stato né fermato né tanto meno arrestato trattandosi come detto di presunte molestie – liberatv.ch parla di palpeggiamenti – e non di supposti atti sessuali. Il prete è stato comunque interrogato, in attesa che gli accertamenti in corso possano portare maggiore chiarezza sulla vicenda.

Serata in un locale

I fatti sarebbero avvenuti nella serata di sabato in un ritrovo di Novazzano. Sembrerebbe che l’uomo sia arrivato nel locale dopo aver partecipato a una serata in compagnia in un paese del distretto. Su quanto è poi accaduto ci sarebbero versioni discordanti. Il sacerdote avrebbe comunque importunato più di una ragazza. Proprio questo atteggiamento avrebbe generato un battibecco e – secondo Tio.ch – indotto il personale di sicurezza ad allontanare l’uomo dal locale. Nel frattempo sul posto sono giunte anche delle pattuglie di polizia.

Da noi raggiunto il portavoce della Curia non ha voluto commentare l’episodio in attesa che le indagini da parte della polizia facciano la necessaria chiarezza. Sempre secondo Tio.ch, domenica il sacerdote non avrebbe celebrato la messa, annunciando di essere stato vittima di un incidente.

Il precedente recente

Ricordiamo che non più tardi qualche settimana fa un altro sacerdote del Sottoceneri era finito nei guai con la giustizia per reati finanziari. L’uomo è tuttora agli arresti.

