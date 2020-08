Prima incendia l’autonoleggio poi le botte in carcere

Non è ancora chiaro perché, ma due giorni dopo essere stato rilasciato per dei furti si è presentato con una tanica di benzina e un accendino e ha dato fuoco a un autonoleggio in via Comacini a Chiasso, danneggiando l’immobile e rischiando di creare un vero disastro. A due passi infatti - come ha sottolineato il procuratore pubblico Nicola Respini nel suo atto d’accusa - c’è un distributore di benzina e solo l’intervento della Polizia e dei pompieri ha evitato che le fiamme arrivassero anche lì. Stiamo parlando di un ventottenne italiano, residente e Chiasso, condannato ieri a 18 mesi sospesi (per due anni) per una lunga serie di reati. Il più grave, appunto, l’incendio di via Comacini. Ma è stato riconosciuto colpevole anche di furto ripetuto, danneggiamento, violazione di domicilio, rissa, infrazione alla legge federale sulle armi e contravvenzione alla legge sugli stupefacenti. Avendo già scontato diversi mesi di carcere (si trovava in regime di esecuzione anticipata della pena dal 28 febbraio) potrebbe tecnicamente tornare in libertà fin da subito, ma dovrà restare ancora un po’ alla Stampa in attesa di venir estradato in Italia. Sul suo conto pende infatti una richiesta di assistenza internazionale promossa dagli inquirenti della vicina Penisola, dove è ricercato per un giro di farmaci che l’imputato si è procurato in modo illegale (e i cui costi sono poi ricaduti sullo Stato).

«Si è solo difeso»

Il giudice Marco Villa ha confermato integralmente l’atto d’accusa, ma il processo è stato piuttosto dibatutto visto che l’imputato (patrocinato dall’avvocato Tuto Rossi) si dichiarava innocente in merito a buona parte delle accuse. Ha negato per esempio di aver compiuto i furti (nella cantina del palazzo in cui abitava), sostenendo che più probabilmente era stata la sua compagna ad averli fatti. E poi la rissa (avvenuta in carcere), che secondo l’avvocato Rossi non può essere considerata tale. Stando alla ricostruzione fornita dalla difesa infatti l’imputato è stato aggredito nella sua cella da altri due detenuti. «Sono entrati con dei bastoni e l’hanno colpito in testa. Non può essere condannato per essersi difeso». Il giudice l’ha però pensata diversamente. Gli altri partecipanti alla rissa sono invece stati processati separatamente.

Durante il processo si è tra l’altro molto parlato delle difficoltà avute dall’uomo durante il periodo trascorso alla Stampa. Le liti con gli altri ospiti, la necessità di essere messo più e più volte in un regime di carcere più duro e - come ha spiegato l’avvocato Rossi - anche problemi psichiatrici. «L’ultimo periodo di isolamento - ha spiegato l’imputato - mi ha fatto molto riflettere e posso dire che mi ha cambiato. Mi ha fatto capire che dovevo tornare sulla giusta strada».

Niente espulsione

Il procuratore Respini aveva chiesto l’espulsione dalla Svizzera. Richiesta contro cui l’avvocato Rossi si è opposto. «È nato in Italia, ma ha passato quasi tutta la sua vita in_Svizzera. Costringerlo ad andarsene rischierebbe di spingerlo a delinquere ancora». Tesi che ha convinto il giudice Villa, che non ha comunque escluso la possibilità che l’uomo venga espulso comunque, non in via penale ma in via amministrativa. Ma, come detto, è possibile che l’imputato venga comunque «forzatamente» trasferito in Italia prossimamente se le procedure di estradizione andranno a buon fine. Come detto l’uomo è stato condannato anche per infrazione alla legge federale sulle armi (per aver posseduto una pistola scacciacani) e per infrazione alla legge sugli stupefacenti. In particolare cocaina. «È stato proprio questo - ha spiegato l’imputato in aula - il più grande errore della mia vita e non voglio cascarci mai più».

