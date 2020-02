«Tranquillo», usando le parole del comandante Corrado Tettamanti, dal punto di vista operativo, ma intenso e impegnativo per quanto riguarda la gestione amministrativa.

Può essere riassunto così il 2019 dei pompieri momò, riuniti da un anno esatto - il simbolico compleanno cade proprio oggi - nel Consorzio centro di soccorso cantonale pompieri del Mendrisiotto.

Iniziamo dal lavoro dietro le quinte. Riunire due corpi, con storie ultracentenarie e strutture consolidate non è stata un’operazione scontata. A spiegarlo all’inizio della conferenza stampa in programma oggi al Centro di pronto intervento di Mendrisio è stato il presidente della delegazione consortile Samuel Maffi. «Siamo molto fieri e soddisfatti di quanto fatto nel 2019, non solo a livello operativo, ma anche politico e istituzionale. Ora possiamo contare su un corpo unico e forte».

Oggi il comando dei pompieri momò ha sede al CPI di Mendrisio, la caserma di Chiasso è però stata mantenuta come sede distaccata. Il corpo è formato da 154 militi, tra cui ci sono 3 professionisti (il comandante e due persone entrate ufficialmente in carica all’inizio di questo mese: Michele Aramini e Davide Chiesa). L’assunzione di un ulteriore pompiere professionista, prevista a in un primo momento, sarà valutata nel corso dell’anno.

Quasi 29.000 ore di lavoro

Passiamo alle cifre. Nulla riassume infatti in modo migliore l’attività annuale del corpo. Gli interventi d’urgenza sono stati 559: 213 di lotta contro il fuoco, 162 per inquinamenti, 61 per danni della natura, 43 per allegamenti, i salvataggi sono stati 39, 11 gli incidenti e 30 le attività di altro tipo). Per quanto concerne i servizi a terzi erogati, ve ne sono stati 209, tra cui 95 disinfestazioni da imenotteri, 26 servizi di prevenzione, 42 servizi ausiliari di polizia e 46 formazioni. Per un totale di quasi 29.000 ore di lavoro.

Le cifre sono senza dubbio importanti. Il 2019, come anticipato, non sarà però ricordato come un anno segnato da interventi eccezionali: «Non ci sono state esondazioni del lago, nubifragi o grandi incendi», ha detto Tettamanti. Il 2019 entrerà verosimilmente negli annali per il grande dispiegamento di forze messo in campo per le due notti blackout programmate a Chiasso durante l’estate: «Tutti gli enti di emergenza erano pronti a intervenire». A riguardo la vicepresidente della delegazione consortile Sonia Colombo-Regazzoni ha sottolineato che «è andato tutto liscio, abbiamo avuto la prova della sicurezza a 360 gradi che il distretto può offrire».

