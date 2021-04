(Aggiornato alle 17.34) Lunedì pomeriggio, attorno alle ore 16.15, presso un bagno delle scuole medie di Morbio Inferiore vi è stato un principio di incendio. Stando alle informazioni raccolte le fiamme si sarebbero sviluppate da un cestino e sono state prontamente spente dal custode della scuola. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Mendrsiotto che hanno terminato le operazioni di spegnimento. Il personale sanitario del SAM ha trasportato l’uomo al pronto soccorso poiché avrebbe inalato del fumo. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. I danni sarebbero limitati e al momento le cause del sinistro non sono note.