«Alura l’an che vegn cusé sa fa? Me lo stanno chiedendo in tanti, non solo a Mendrisio». Le Processioni storiche sono sentite e attese, in tutto il cantone (e anche oltre), le parole del presidente del comitato organizzatore Gabriele Ponti lo confermano immediatamente.

Lo abbiamo contattato per capire come si sta muovendo il comitato organizzatore in vista dell’edizione 2021, alla luce della pandemia in corso. Quando alla fine di febbraio il Ticino è stato confrontato con i primi casi di coronavirus le storiche sfilate mendrisiensi erano alle porte. Sono però prontamente state annullate, rimandando di fatto anche la prima edizione con il marchio UNESCO.

Sebbene al perido pasquale manchino ancora mesi, per preparare le sfilate ci vuole tempo. Normalmente la macchina organizzativa si mette in moto...