La competenza in materia di richiedenti l’asilo ricade sulla Confederazione, «che ne gestisce le modalità di accoglienza e di permanenza sul territorio elvetico, ripartendoli fra i Cantoni e i Comuni». È la risposta del Municipio di Chiasso ai consiglieri comunali Antonia Boschetti, Denise Maranesi, Francesca Bernasconi Bedulli e Piercarlo Bedulli (Us-I Verdi) che nelle scorse settimane hanno presentato un’interrogazione chiedendo al Comune di accogliere una quota parte dei profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo, in seguito all’incendio che ha devastato il campo. «Chiasso da decenni – spiega l’Esecutivo guidato da Bruno Arrigoni – accoglie richiedenti l’asilo, principalmente tramite strutture per la loro ricezione e il disbrigo delle formalità, prima che gli stessi vengano attribuiti ai Cantoni della Svizzera, ma ospita pure famiglie sul territorio comunale, che hanno ricevuto l’asilo». A livello organizzativo, «ciò non avviene su base comunale, bensì unicamente federale, sotto la direzione della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), Stato maggiore Centri federali».