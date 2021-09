Il negozietto di Castel San Pietro riaprirà proprio come aveva chiuso: all’improvviso.

Sono trascorsi poco più di quattro mesi da quando la Cooperativa di consumo della località ha chiuso i battenti. Una chiusura non preannunciata che i castellani avevano scoperto un lunedì mattina, trovando la porta chiusa e un foglio che annunciava la decisione sulla vetrina. Ma ora il negozietto riaprirà. E lo farà già lunedì.

La riapertura è stata possibile grazie al grande impegno del Comune che da subito si è attivato per trovare chi rilevasse l’attività. «Nel nostro comune un negozio di paese deve esserci per forza, è indispensabile – ci aveva spiegato in maggio la sindaca Alessia Ponti -. Restare senza a lungo termine è inimmaginabile, siamo un paese abbastanza grande e in crescita, dove vivono tante...