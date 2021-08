Il nuovo capannone disporrà di un quarto binario aggiuntivo sul quale sarà poi installato un moderno tornio. Grazie a quest’ultimo, l’officina di Chiasso potrà diventare ancora più attrattiva anche per il mercato estero, in particolar modo quello del Nord Italia. Sull’asse nord-sud, infatti, le uniche officine che dispongono di un tornio simile si trovano in Svizzera interna o nella parte meridionale della vicina penisola. «Con queste modifiche alla gamma dei servizi offerti, sarà inoltre possibile instaurare sinergie con le attività ai carri merci attualmente svolte presso le Officine di Bellinzona» affermano le FFS. I lavori, interamente finanziati dalle FFS per un importo complessivo di 15 milioni di franchi, inizieranno nel 2022 e si concluderanno entro il 2023.