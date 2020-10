«Pronto Municipio? Qui a Ligornetto non c’è più niente da fare». Da una telefonata può nascere molto. Il progetto che sta prendendo forma a Mendrisio e nei suoi quartieri ne è la prova. La chiamata riassunta qui sopra, fatta da una signora di Ligornetto poco più di un anno fa, ha dato il via a un susseguirsi di eventi che oggi si cristallizzano in tre iniziative in fase di concretizzazione - e una quarta che sta per uscire dal cassetto - a Ligornetto, Genestrerio e sulla Montagna. Destinatari e contemporaneamente protagonisti di questi progetti sono gli anziani, ma non solo, perché l’obiettivo è fare comunità e creare dei circoli virtuosi che generino benessere, quindi coinvolgere trasversalmente la popolazione.

Come? Ve lo sveleremo tra poco. Prima di illustrare le iniziative occorre contestualizzare...