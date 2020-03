Fra le varie misure prese dal Comune di Vacallo per far fronte all’emergenza Coronavirus ( consultabili sul sito internet dell’Ente ) ne spicca una. Il Municipio ha infatti promosso un’azione di sostegno rivolta alle fasce più deboli della popolazione nel periodo di emergenza dato dalla diffusione del coronavirus.

Dice il Comune: «Invitiamo coloro che necessitano di aiuto a voler contattare l’amministrazione comunale per telefono allo 091/695.27.00 o per e-mail cancelleria@vacallo.ch. Dei volontari si metteranno in contatto con voi per valutare e discutere dei vostri bisogni. Inoltre chiediamo alla popolazione di aiutare l’amministrazione comunale nel suo intento segnalando immediatamente eventuali casi noti di persone in difficoltà direttamente alla cancelleria comunale all’indirizzo sopraindicato».