Nove donne (7 cittadine rumene, una cittadina italiana e una cittadina brasiliana) sono state denunciate per esercizio illecito della prostituzione dopo un’operazione messa in piedi a Chiasso dalla Polizia cantonale, in collaborazione con la Polizia comunale e l’Ufficio tecnico. All’interno dei due immobili, in via Guisan e in via Albertolli, sono infatti stati controllati 26 appartamenti dove la prostituzione non era consentita. Sono pure in corso accertamenti circa la posizione dei responsabili degli spazi.