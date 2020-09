Puntatore laser contro un elicottero in uso alle dogane

Un elicottero Super Puma - in uso all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e in volo sul Mendrisiotto - è stato colpito da un fascio laser nella notte tra il 10 e l'11 settembre. Lo comunicano la Polizia cantonale e l’AFD, spiegando che grazie alla pronta segnalazione del pilota e alla collaborazione della Polizia Città di Mendrisio, è stato possibile dapprima risalire alle coordinate geografiche del luogo da cui era stato puntato il laser, identificando quindi l'autore del pericoloso gesto. Si tratta di un 35.enne cittadino italiano residente nel Mendrisiotto. L'uomo, a seguito degli interrogatori e degli accertamenti da parte della Polizia cantonale, è stato denunciato al Ministero pubblico per esposizione a pericolo della vita altrui, infrazione alla Legge federale sulle armi, perturbamento della circolazione pubblica. Il puntatore laser è stato sequestrato.