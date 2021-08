Questa è la storia di due vicini di casa, ma anche l’esempio di come i rapporti di vicinato possano essere difficili e logoranti. Sono proprietari di due edifici confinanti nel nucleo di un paese del Mendrisiotto. Una è una casa d’abitazione, l’altro è un fabbricato agricolo in disuso. Nella facciata ovest della casa, che si apre su un giardino in cui si trova anche una agrifoglio piantato nel 1988, ci sono due porte-finestre. Nella facciata sud del fabbricato agricolo, quella che confina con il giardino della vicina, ci sono invece tre finestre.

Vi parliamo di questa vicenda perché da anni dà da fare ad avvocati e tribunali, ma anche perché - ce ne scuseranno i diretti interessati - può strappare un sorriso a chi ne viene a conoscenza.

La controversia tra le parti è iniziata 7 anni fa, quando...