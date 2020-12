Quando una tesi di bachelor fa rinascere il battistero

È iniziato tutto con una tesi di bachelor. Almeno per quanto riguarda i lavori di restauro in corso. La storia del battistero di Riva San Vitale è iniziata molto tempo prima. Si tratta infatti del più antico edificio religioso cristiano ancora interamente conservato in Svizzera. È stato costruito attorno al 500 e custodisce pitture medievali e tardo medievali. Gli interventi iniziati quest’anno - la prima fase è da poco conclusa - si stanno concentrando proprio sui dipinti (ma sono stati eseguiti anche lavori di manutenzione straordinaria). Sono stati presentati oggi.