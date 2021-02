Da quella notte sono trascorsi due mesi. Due mesi che però non sono bastati per trovare le risposte alle numerose domande nate dopo lo scoppio dell’incendio che ha distrutto migliaia di copertoni accatastati negli spazi della PM Ecorecycling di Mendrisio, in via Campagna Adorna. Sia riguardanti le implicazioni politiche della vicenda, sia riguardanti l’accaduto. L’inchiesta immediatamente avviata per determinare le cause del violento rogo - che ricordiamo aveva coinvolto circa 5.000 pneumatici e aveva portato al blocco per alcune ore del traffico ferroviario - è infatti ancora in pieno svolgimento. Seppur la pista del dolo sembra sia quella più gettonata sin dai momenti immediatamente successivi all’incendio, gli accertamenti da parte degli inquirenti proseguono e nessuna ipotesi è ancora esclusa....