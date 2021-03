Quasi il 95% degli allievi si è sottoposto al test salivale

Si sono svolte senza intoppi ieri alla scuola elementare di Chiasso le operazioni di test anticoronavirus a tutti gli allievi dell’istituto. Ma la maggiore soddisfazione da parte dei dirigenti scolastici è dovuta alla grande partecipazione all’esame. «Tolti i 18 allievi di una classe esentati perché appena reduci da un periodo di quarantena, su un totale di 261 scolari, solo 13 non si sono sottoposti al test» ci spiega il direttore Carlo Formenti. A loro si aggiunge la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola: «Pochissimi coloro che non si sono fatti testare, per lo più perché lo avevano già fatto in altre scuole o privatamente» aggiunge Formenti.

Anche da parte dei genitori non ci sono stati particolari problemi: «Sono stati debitamente informati su quanto si andava a fare. Pochi, come si vede dai numeri elencati prima, coloro che hanno detto no».

Non era obbligatorio

Va ricordato che il test non era obbligatorio, per cui l’importante era raccogliere il maggior numero di dati per valutare la situazione all’istituto di Chiasso. E l’obiettivo appare assolutamente raggiunto. Con un così alto grado di partecipazione, i dati saranno certamente utili all’ufficio del medico cantonale. È stato proprio quest’ultimo a decidere di procedere con questi test dopo che negli ultimi 15 giorni sei o sette allievi erano risultati positivi, con conseguente messa in quarantena delle loro classi per dieci giorni.

Non trattandosi di test rapidi, i prelievi salivari sono ora in fase di esame in laboratorio. Oggi se ne saprà di più. Nel tardo pomeriggio la scuola informerà se sarà necessario o no adottare misure particolari.

Pre-quarantena

Fino a quel momento i ragazzini saranno in pre-quarantena. In pratica si tratta di un breve un periodo di attesa dei risultati. La speranza è che oggi tutti possano essere più tranquilli.

