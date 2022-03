Doveri e responsabilità nei confronti della comunità. Progetti da sviluppare a favore del paese e di chi lo vive, le lotte per far sì che si realizzino. I successi, i riconoscimenti e, talvolta, anche le delusioni e le sconfitte. Il mestiere del sindaco è certamente ricco di sfide. E sicuramente chiede tanta energia. A volte anche resilienza. Nel distretto, negli ultimi 10 anni, si è assistito a un importante ricambio: dopo oltre due decenni alla testa dei rispettivi Esecutivi, non si sono ripresentati Carlo Croci (Mendrisio) e Fausto Medici (Riva San Vitale). E allora, oggi, chi detiene il primato di sindacato più longevo? Il record lo condividono in quattro e, coincidenza vuole, sono tutti del PPD. Dal 2012, infatti, sono in carica Claudia Canova a Morbio Inferiore, Sergio Bernasconi a Novazzano,...