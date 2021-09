Quegli abusi edilizi che Mendrisio stenta a sanare

I processi di aggregazione di Comuni portano per lo più benefici ai cittadini, come dimostrato da recenti esempi in tutto il cantone. Non di meno una volta avvenuta la fusione in talune circostanze possono emergere delle situazioni che mettono in difficoltà le amministrazioni comunali. Magari, utilizzando una figura retorica, vengono ereditati scheletri nell’armadio o strati di polvere scopata sotto il tappeto.

Ne sa qualcosa, per esempio, la Città di Mendrisio che è ancora alle prese oggi con diverse situazioni di abusi edilizi di strutture comunali che devono essere sanati.

Procedure avviate

Secondo il capo del Dicastero costruzioni Daniele Caverzasio ci vorrà ancora un paio d’anni per sanare l’intera situazione. «Sono circa cinquanta le strutture per così dire abusive. Si tratta per lo più...