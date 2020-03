«Posso dirle una cosa?», osserva Zin, «io sono fiero di avere colleghi frontalieri che si comportano così. Un esempio che vale per tutti è quello di un mio collega che, dovendo lavorare dal mattino di domenica 8 marzo è venuto al pronto soccorso a mezzanotte del giorno prima, dopo avere lavorato tutto il sabato fino alle 16.00. Ha dormito in ospedale per poter iniziare il turno alle 6.50 di domenica, come previsto dalla nostra turnistica. Per farlo ha lasciato le due figlie di 13 e 16 anni a dormire sole a casa loro nel Comasco. La loro mamma, cioè la moglie del collega, infatti era anche lei all’OBV per coprire un turno notturno in un reparto dello stesso nosocomio. Se questa non è dedizione e attaccamento (e da 20 anni) alla maglia della propria squadra non saprei come definirla».