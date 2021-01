Da tempo ormai si sente dire che la cosa pubblica, e con essa la politica, non interessano quasi più. Non è certo di oggi la difficoltà di numerose sezioni di partito nel trovare candidati per completare le liste per le elezioni, soprattutto a livello comunale. E la tendenza sembra esserci confermata dai due interlocutori con i quali parliamo più in là in questo articolo. Un posto in un Municipio o in un Consiglio comunale sempre proprio non essere più ambito. Anzi, per molti non è facile conciliare una simile carica con gli impegni professionali e familiari. E secondo gli intervistati, sono soprattutto i giovani a non sentire il fuoco della politica. Forse legarsi a un partito per servire una comunità viene ritenuto troppo vincolante.

E riallacciandosi alle imminenti elezioni per il rinnovo...