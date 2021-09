Quel caro amore per la escort

In sette anni ha scucito 1,7 milioni di franchi a un anziano e 200.000 franchi a un’altra persona, dicendo che voleva fondare una famiglia con loro e che i soldi le servivano per operazioni mediche a cui doveva sottoporsi. Il caso è approdato oggi di fronte alla Corte alle assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, e protagonista ne é una prostituta rumena residente nel Mendrisiotto di 35 anni (difesa dall’avvocato Yasar Ravi) condannata a tre anni di carcere (9 mesi da scontare) e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni al termine di un procedimento che si è svolto nella formula del rito abbreviato. A sostenere l’accusa la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti.

La donna ha incontrato le sue due vittime in un locale del Bellinzonese in cui esercitava la professione. Nel caso più grave, la 35.enne si è fatta versare ingenti somme dall’uomo a partire dal 2014 adducendo vari motivi. In particolare la necessità di far fronte a diverse operazioni per finte malattie (sia della donna che dei suoi familiari). Gli ha inoltre fatto credere che il suo sentimento d’affetto nei suoi confronti fosse ricambiato. Stesso modus operandi per quanto riguarda l’altra vittima, seppur con importi minori sull’arco di un solo anno. A far scattare l’inchiesta sono stati i familiari di una delle vittime, che hanno segnalato le uscite anomale dai conti del proprio caro.