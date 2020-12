Quel fiume che non si vede e che diventa magico per Natale

Una sorpresa fatta di luci e colori per celebrare il Natale in centro. In alternativa agli eventi comunitari la cui organizzazione quest’anno è preclusa dal coronavirus. Ma non luci di Natale simili a quelle che animano altri centri, come Chiasso e Como. Qualche giorno fa il municipale di Mendrisio Paolo Danielli lo aveva messo subito in chiaro: il Comune stava organizzando qualcosa di originale che avrebbe fatto compagnia ai mendrisiensi durante le feste, creando un’atmosfera magica.

Detto fatto, la sorpresa si è concretizzata e questa sera si è mostrata per la prima volta alla popolazione. Ed è una sorpresona. Per diversi motivi: è lunga circa 100 metri, è firmata da un noto artista e artigiano ticinese ed è profondamente legata a Mendrisio.

Il protagonista dell’installazione luminosa realizzata...