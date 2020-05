Il parco di Villa Argentina sarà tutelato nella sua totalità. Può essere riassunta così la vicenda che ha visto protagonista negli ultimi anni il pregiato comparto mendrisiense. La decisione è stata messa nero su bianco sul Foglio ufficiale di ieri dove, usando il consueto linguaggio istituzionale, il Consiglio di Stato ha comunicato «l’estensione della protezione cantonale del complesso di Villa Argentina alla porzione di parco concernente il mappale 3043, limitatamente alla parte originaria del parco». Il messaggio forse non è immediato, ma è chiaro: la cosiddetta parte alta del parco, per cui negli ultimi anni il Municipio del capoluogo momò ha proposto due diverse pianificazioni (nel 2013 la prima e nel 2014 la seconda), - con la volontà di tutelare il comparto, ma anche di consentire l’ampliamento dell’Accademia di architettura tramite la costruzione di nuovi atelier - sarà tutelata dal Cantone come il resto dell’area verde, quella a ridosso della omonima villa.