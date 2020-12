Può un progetto arenarsi ancora prima di essere un progetto vero? La risposta è sì, almeno a Vacallo, dove in questi giorni ferve la polemica.

Il dibattito è nato dopo l’ultima seduta di Consiglio comunale, in programma il 14 dicembre. In quell’occasione il Legislativo ha accolto con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione un credito di 266.000 franchi per gli onorari di progettazione riguardanti la ristrutturazione con riqualificazione del comparto vecchie scuole in via Franscini (che comprende l’ex asilo Riva, le vecchie scuole e i loro spazi esterni). A causa dell’assenza della maggioranza qualificata (13 voti), il messaggio non è però stato approvato.

La delusione per il ritardo

L’accaduto ha provocato la reazione del municipale e presidente di Per Vacallo PPD e Indipendenti Paolo...