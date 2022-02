Che cosa si intende per coesione sociale? In un contesto ampio, come ad esempio a livello di nazione, il concetto assume una determinata connotazione. Ben diversa invece è l’osservazione se si circoscrive l’analisi a un ambito più ristretto, a piccole collettività, magari discoste. È appunto ciò che ha voluto fare il Dicastero politiche sociali e di genere di Mendrisio cercando di scoprire il livello della qualità della vita nei quartieri della Montagna (Arzo, Besazio, Meride e Tremona).

L’attenzione è stata rivolta proprio al concetto di coesione sociale comprendente «il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e di senso». Come sottolinea la capodicastero Françoise Gehring dopo l’attuazione di uno studio sul tema, «l’operazione è stata fortemente voluta dal Municipio per rafforzare il concetto di prossimità, nell’ambito delle linee strategiche Mendrisio 2030».

Rischio di isolamento

Dallo studio emerge che la maggior parte degli abitanti vive buone esperienze di coesione sociale ma resta comunque un 20% di persone a rischio di isolamento sociale. Da qui l’importanza di promuovere l’aggregazione collettiva per mezzo di progetti di inclusione attraverso luoghi e laboratori di coesione sociale. Il tutto con il coinvolgimento diretto dei residenti.

Il questionario

Queste considerazioni emergono da un sondaggio, come ha spiegato Tiziana Madella, caposettore dell’Ufficio antenna sociale. Un questionario è stato inviato a 1.204 economie domestiche: ne sono rientrati 360, pari al 30%. «Creare occasioni di socialità, utilizzare spazi e offrire servizi sembra direttamente correlato all’aumento della coesione sociale in un territorio; ma lo studio segnala pure che la stessa coesione sociale è un fattore predittivo per invogliare la popolazione a partecipare alle attività e a vivere lo spazio».

Madella ritiene in particolare interessante osservare come un terzo degli intervistati abbia voglia di impegnarsi nel volontariato. Molti sono anche coloro che vorrebbero essere coinvolti in gruppi di discussione in favore della propria comunità. Un dato però salta all’occhio che per certi versi può sembrare sorprendente: i «nuovi» residenti – cioè coloro che vivono nel quartiere da meno di 10 anni – mostrano una disponibilità più alta rispetto a chi abita da più tempo nel paese. I maggiori ambiti di interesse riguardano le persone anziane, le manifestazioni e il territorio.

Servizi di «portineria»

Ma come concretare queste aspirazioni? Ebbene dall’analisi emerge che una metà degli intervistati è interessata ai luoghi pubblici come luoghi d’incontro, un’altra metà è invece piuttosto riservata e meno incline alle relazioni nello spazio pubblico.

Roberto Fridel – presidente di Generazioni & Sinergie, partner del progetto – ha portato l’esempio di altre realtà cantonali in cui si stanno sviluppando luoghi che offrono servizi che richiamano quelli forniti dai portinai dei condomini cittadini di una volta. Si tratta oggi di luoghi di incontro (chioschi, bar o altri locali) dove sono inizialmente offerti, secondo i bisogni espressi dagli abitanti, alcuni servizi tipici di portineria. «Questi luoghi, se gestiti da persone di fiducia, nel tempo possono diventare veri e propri punti di riferimento per gli abitanti» afferma Fridel. Il quale aggiunge che «il risultato del sondaggio nei quartieri mi ha stupito ed in modo positivo, superando di molto le mie aspettative. Innanzitutto per l’alto indice di partecipazione della popolazione al sondaggio (quasi il 30%) e poi, cosa del tutto non scontata, perché oltre il 50% dei rispondenti ha dichiarato un proprio personale interesse a partecipare attivamente a un progetto di portineria».

Luoghi e laboratori

«Dando seguito allo studio – osserva Madella – alcuni servizi “storici” della montagna come Il Negozietto di Tremona potrebbero trasformarsi e includere altri servizi di appoggio e di scambio, quali le portinerie e altre progettualità diventando luoghi e laboratori di coesione sociale. Intorno a questa proposta emerge la necessità e l’opportunità di coinvolgere la popolazione, attraverso gruppi di lavoro, così da renderla più partecipe alle necessità specifiche del territorio».

«Progettazione partecipata»

Il risultato dello studio non è altro che una «fotografia» della dettagliata situazione nei quartieri della Montagna e della qualità della vita dei residenti. Ora si tratterà di passare ad aspetti più concreti. Françoise Gehring e Tiziana Madella indicano che a partire dal mese di marzo c’è l’intenzione di organizzare incontri pubblici, serate e assemblee per discutere con i diretti interessati su come procedere. Si parla così di «progettazione partecipata» con l’obiettivo appunto di coinvolgere i residenti e capire quale direzione prendere dopo aver ascoltato chi abita in questi quartieri.

