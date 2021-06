Tra gennaio e maggio, i bambini delle scuole elementari e dell’infanzia hanno unito le forze e percorso quei chilometri per recarsi a scuola a piedi, con il pedibus, in bici o trottinette, scuolabus eccetera. Hanno poi combinato il famoso racconto di Jules Verne «Il giro del mondo in 80 giorni» con l’utilizzo di una piattaforma didattica interattiva in classe. Compilando giornalmente il «Diario di mobilità», hanno così potuto avanzare sul percorso a tappe descritto nel libro e visualizzato su di una mappa multimediale in classe, scoprendo in questo modo nuovi paesi, culture, abitudini e costumi.