Nelle settimane di chiusura aggiuntiva gli addetti ai lavori non resteranno tuttavia con le mani in mano, spiega la direzione della FMG in una nota: «Il mese verrà utilizzato per andare avanti con i lavori di risanamento dei binari della cremagliera e per recuperare le settimane perse a causa delle copiose nevicate che hanno interessato il Ticino e il Monte Generoso in particolare. Sono occorsi ben 7 interventi con lo spazzaneve e la fresa per rimuovere i due metri di neve accumulati in vetta. I lavori di risanamento della ferrovia del 1890 sono iniziati, lo ricordiamo, nel 2019 e proseguiranno sino al 2023 durante le pause invernali».