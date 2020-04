Il nove marzo, quando ancora eravamo nelle fase iniziali dell’emergenza coronavirus, venne deciso di vietare le visite nelle case anziani. Tre giorni prima a Chiasso erano stati rilevati i primi contagiati in Ticino in una struttura di riposo e proprio uno degli ospiti morì (prima vittima del coronavirus in Ticino) il 10 marzo. Da allora sono passati 45 giorni. Un periodo duro per gli anziani, isolati - per il loro bene - dal resto del mondo. Ed è stato un periodo duro per i loro familiari, che avrebbero voluto vederli, salutarli, confortarli o rallegrarli un po’, ma che sono dovuti restare all’esterno per tentare di non portare la COVID-19 tra i più deboli.

Saluti nel parco

Chi lavora nelle case anziani non è chiaramente rimasto con le mani in mano e ha fin da subito capito l’importanza di trovare dei sistemi per permettere agli ospiti di restare in contatto con i propri parenti. Si sono prima organizzati un po’ ovunque in Ticino sistemi di videochiamate e poi le varie strutture (ieri per esempio abbiamo parlato di Casa San Carlo di Locarno) hanno progettato e realizzato spazi protetti per permettere le visite. E da oggi a Chiasso i residenti di Casa Giardino e Casa Soave avranno invece a disposizione uno spazio, all’aperto, per dei brevi incontri. L’offerta, come ci è stato riferito, è molto richiesta e ieri i telefoni dell’istituto hanno squillato quasi ininterrottamente. Gli incontri vanno pianificati e per questo occorre telefonare allo 058/122.44.00, dalle 9 alle 10.30 (dal lunedì al venerdì) e l’area è aperta unicamente dalle 14 alle 16.30.

Breve ma intenso

«È oramai trascorso più di un mese - si legge in una lettera inviata dai responsabili della struttura (il direttore Fabio Maestrini, il direttore sanitario William Pertoldi e la capodicastero Roberta Pantani Tettamanti) ai familiari dei residenti - da quando siamo stati coinvolti dall’entrata nei nostri istituti del virus. Da quel momento tutte le nostre e le vostre abitudini sono state stravolte, i vostri e i nostri sacrifici sono stati tanti e difficili. Grazie anche alla vostra collaborazione e alla professionalità dei nostri dipendenti, stiamo gestendo al meglio la difficile situazione. Sappiamo quanto vi mancano i vostri cari e quanto voi mancate a loro». Per questo è stata allestita l’area nel parco di Casa Giardino. Delimitata da transenne, permetterà ai familiari di incontrare i residenti all’aria aperta e in sicurezza, per una durata massima di 15 minuti.

