Il desiderio era di far coincidere l’inaugurazione dei nuovi spazi commerciali con il 25.esimo compleanno del centro shopping, il più noto del Ticino, quello «della volpe». Così però non potrà essere, a causa del coronavirus che ha rallentato i lavori in corso determinando un ritardo di almeno un paio di mesi. Per vedere inaugurate le strutture che fanno parte dell’ampliamento in corso del FoxTown - l’autosilo San Martino e l’omonimo centro, dove è prevista la creazione di ulteriori 6.700 metri quadrati di superfici di vendita - bisognerà quindi attendere ancora.

A ridosso della stazione San Martino, a pochi passi dal centro shopping, i lavori per l’edificazione di un autosilo sono iniziati oltre un anno fa. La costruzione della struttura - che metterà a disposizione oltre 600 posteggi, di...