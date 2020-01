Più di due persone di media e un massimo di 11. Queste le cifre del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate nel quarto trimestre del 2019. A comunicarlo in una nota odierna è lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione. «Mediamente - si legge nella nota - il centro ha registrato un'occupazione superiore alle 2 persone, toccando un massimo di 11 persone il 04.10.2019».