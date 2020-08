Rapì il figlio e lo portò in Egitto per quasi un anno: condanna sospesa

La vicenda era venuta alla luce il giorno del suo sesto compleanno. Era infatti il 16 settembre del 2015 quando i media resero pubblica la sua storia. Una storia che lo aveva portato in Egitto all’insaputa della madre. A condurlo all’estero era stato il papà, un 45.enne egiziano naturalizzato svizzero residente a Morbio Inferiore, che lo aveva sottratto alla madre, una 44.enne svizzera originaria della Macedonia e residente a Coldrerio con cui viveva (la coppia era già divorziata). Già cinque anni fa si era parlato di sottrazione di minore. A quell’epoca il bambino si trovava in Egitto da 7 mesi circa (la partenza risaliva al 7 febbraio) e la sua permanenza all’estero si sarebbe protratta per altri 4 mesi. E in effetti proprio di sottrazione di minore si è trattata. Lo ha stabilito definitivamente oggi la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio presieduta da Francesca Verda Chiocchetti, davanti a cui è comparso il 45.enne difeso dall’avvocato Stefano Pizzola. «La sua colpa è tendenzialmente grave - ha detto Verda Chiocchetti motivando la sentenza -, si tratta di una sottrazione di minore di 11 mesi divisa in due fasi, durante i primi mesi ha fatto perdere ogni traccia. Il non sapere è devastante».

Il viaggio

L’uomo ha portato il figlio in Egitto malgrado la Pretura di Mendrisio Sud per evitare l’espatrio avesse a suo tempo disposto il deposito dei documenti d’identità egiziani del minore. L’unica concessione che il papà aveva ottenuto dal pretore, due giorni prima della partenza, era quella di poter trascorrere un’intera settimana di vacanza con il figlio (quella di carnevale), ma a patto che restasse in Ticino. Così però non è stato. Il 45.enne il 7 febbraio è infatti partito per l’Egitto, rendenosi poi irreperibile per diversi mesi. L’uomo ha infatti spento il cellulare e ha evitato di connettersi a Internet fino a giugno.

Al centro del dibattimento oggi c’è stato soprattutto il motivo del trasferimento in Egitto. Per l’uomo alla base della scelta ci sono dei motivi medici. Il figlio soffriva infatti di una particolare dermatite e in Ticino non riusciva a farlo visitare da uno specialista: «Qui secondo me non lo curava nessuno - ha spiegato l’imputato -. Mia moglie non lo portava da uno specialista». Ha quindi deciso di prendere in mano la situazione e portare il figlio nel suo Paese d'origine. «La reale motivazione della partenza è che voleva dettare lei le condizioni per vedere suo figlio - ha tuttavia sostenuto il procuratore pubblico Pablo Fäh, che ha curato l’inchiesta -, infatti si era detto disposto a tornare in Ticino al momento che avesse trovato un accordo con la moglie per quanto riguarda il futuro della famiglia».

Il 45.enne ha spiegato che lo specialista a cui ha fatto visitare il figlio subito dopo l’arrivo in Egitto gli aveva spiegato che la cura prescritta in Ticino non era adeguata. Per questo aveva cambiato i medicinali. Un cambiamento che a detta del padre aveva fatto migliorare, anche se lentamente, le condizioni del bambino.

La famiglia e il rientro

Il rientro il Ticino risale al 10 gennaio 2016. «È tornato di sua spontanea volontà», ha evidenziato Pizzola. A convincere l’imputato è stato un accordo preso con la moglie, una sorta di promessa che la donna gli avrebbe fatto, dicendogli che sarebbe andato tutto bene. «I bambini hanno bisogno di due genitori», ha spiegato l’uomo, parlando dell’importanza della famiglia. La promessa non è però stata mantenuta e il 45.enne non vede il figlio da inizio 2016. «Lo sbaglio che ho fatto io ora lo sta facendo mia moglie, anche se rispettando la legge, vale a dire privare il figlio di un genitore».

«Lei dice che il bambini hanno bisogno di entrambi i genitori, ma per mesi si è reso totalmente irreperibile. Inoltre è rientrato solo dopo aver avuto la certezza che sarebbe andato tutto bene», è stata invece la conclusione di Fäh, che ha chiesto la conferma del reato di sottrazione di minore e domandato 2 anni di reclusione: «È stato egoista e non si è curato del dolore che provocava».

La difesa ha invece domandato una sostanziale riduzione della pena proposta dal procuratore pubblico: «Viveva un sentimento di angoscia, sfiducia e impotenza, per questo ha deciso di partire per l’Egitto, per casa sua, dove sapeva come aiutare il figlio», ha detto Pizzola domandando la condanna a una pena pecuniaria di un massimo di 90 aliquote. La giudice ha infine optato per una condanna a 16 mesi, interamente sospesa per 4 anni: «La Corte comprende il dispiacere di un padre che non può vedere il figlio, è vero che i diritti di visita sono stati più volte limitati e anche soppressi, ma quella scelta dall’imputato non è la soluzione».

