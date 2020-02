Rapina a mano armata oggi, poco prima delle 19, in via del Breggia a Vacallo, in un distributore di benzina con annesso negozio. Tre uomini, vestiti con felpa e cappuccio di colore scuro e col volto coperto, uno dei quali armato di coltello, sono entrati nel negozio e hanno minacciato la commessa, facendosi consegnare del denaro. Dopodiché si sono dati alla fuga in direzione della vicina Italia. Non si registrano feriti. Le ricerche dei rapinatori, sinora senza esito, sono scattate immediatamente.