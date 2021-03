Rapina nel Mendrisiotto questa mattina poco prima delle 11 a Pedrinate. Il colpo è stato messo a segno al distributore di benzina che si trova in via Tinelle a Pedrinate per mano di due uomini, poi fuggiti. I rapinatori indossavano caschi da moto ed erano armati di pistola. Dopo essere entrati nella stazione di servizio, dove era presente anche un cliente, hanno minacciato la commessa e si sono fatti consegnare il denaro della cassa. Al cliente presente sono invece stati portati via il cellulare e il portafogli e l’uomo ha anche riportato una lieve contusione a una mano. I rapinatori si sono espressi in italiano, senza accenti particolari, e una volta raccolto il bottino sono scappati in direzione dell'Italia, a bordo di uno scooter di colore grigio. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente.