Passerà il suo 25.esimo compleanno dietro le sbarre del carcere La Stampa il giovane italo-tedesco che, lo scorso 16 luglio, rapinò il distributore Piccadilly in via Marcetto a Novazzano. Il giovane, che festeggerà un quarto di secolo a fine mese, è stato condannato stamattina dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio, presieduta dal giudice Mauro Ermani, a 16 mesi da espiare e all’espulsione per sette anni. All’imputato, difeso dall’avvocato Samuel Maffi, è stata riconosciuta una lieve scemata imputabilità: secondo la perizia psichiatrica l’uomo è affetto da un deficit cognitivo. Dopo aver trascorso un periodo in carcerazione estradizionale in Italia, l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva e poi, da settembre, in esecuzione anticipata della pena alla Stampa.