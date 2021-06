I cittadini di Novazzano andranno a votare sulla decisione del Consiglio comunale di stanziare 2,2 milioni di franchi per progettare in zona Casate la costruzione di tre palazzine con 32 appartamenti da destinare ad anziani autosufficienti. Il referendum lanciato da un gruppo apartitico è riuscito, ma prima di andare alle urne occorrerà attendere l’esito del ricorso di un cittadino contro la risoluzione del Legislativo.

Voto in settembre? Difficile

Ma andiamo con ordine. «Sono state verificate le 413 firme consegnate alla cancelleria. Quelle valide sono qualcuna in meno ma comunque abbondantemente sufficienti per superare il quorum necessario di 260» ci dice il sindaco Sergio Bernasconi.

Alla nostra domanda su quando si potrebbe ipotizzare la chiamata alle urne dei novazzanesi, Bernasconi non ha saputo rispondere. Il prossimo momento utile avrebbe potuto essere il 26 settembre in concomitanza con la votazione popolare federale ma ben difficilmente si farà in tempo.

In attesa della sentenza

Come accennato, un abitante di Novazzano ha infatti interposto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione presa dal Consiglio comunale alla fine di marzo con 22 voti favorevoli e 4 contrari. Al momento è difficile prevedere quando potrà arrivare la sentenza. Sempre però che non vi siano altri ricorsi, stavolta al Tribunale cantonale amministrativo, una volta che il Governo si sarà pronunciato. Per questa ragione appare azzardato parlare di settembre.

Senza voler entrare nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ricordiamo che le risoluzioni del Consiglio comunale sono annullabili sulla base dell’articolo 212 della LOC se contrarie alla Costituzione, alle leggi o ai regolamenti; quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto; se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge; se sono stati commessi illeciti oppure se i consiglieri comunali non hanno potuto esprimere liberamente il loro voto o qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti.

Investimento di 18 milioni

Il progetto finale dovrebbe costare attorno ai 18 milioni di franchi. Secondo Esecutivo e Legislativo è serio, pratico e sostenibile. Gli oppositori ritengono invece che sia sproporzionato, insostenibile, irragionevole e inaccettabile.

