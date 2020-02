Villa Argentina è pronta a scrivere il suo futuro. Da oggi a Mendrisio è infatti in pubblicazione la domanda di costruzione - firmata dal Municipio locale proprietario dell’edificio - per il restauro conservativo dello stabile edificato tra il 1873 e il 1875. I lavori all’orizzonte costeranno 3 milioni di franchi e prevedono interventi all’interno e all’esterno, ad esempio la pulizia e il consolidamento di colonne, pilastri balaustre e soffitti loggiati, il ripristino di finiture originali, la pulitura di serramenti e pavimenti in legno e nuove tinteggiature. L’incarto resterà in pubblicazione in Ufficio tecnico fino al 4 marzo.