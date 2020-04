«Oggi rimaniamo a casa, giocheremo domani». È quanto si legge sul campo di calcio di Montalbano a Stabio. Lo hanno scritto a chiare lettere quelli del locale Football Club. Chiare e pure enormi. Un’esortazione a tenere duro in questo periodo difficile e a rispettare le richieste delle autorità. Il messaggio si conclude con le parole «Grande Franco» in ricordo di Franco Toffoli, classe 1937, ex giocatore e grande amico dell’FC Stabio, recentemente scomparso proprio a causa del coronavirus.