A causa di un piccolo smottamento tuttora in corso che non coinvolge la rete dei sentieri, l’acqua del fiume Breggia risulta tuttavia talvolta molto torbida a valle del Percorso del Cemento (ex Saceba). Anche per questa ragione si invitano i frequentatori del parco a non fare il bagno nel fiume. Ai fruitori viee inoltre consigliato di non uscire dalla traccia dei sentieri.