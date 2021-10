Dopo la riparazione del guasto all’impianto di ventilazione, come da noi anticipato martedì, la piscina coperta comunale di Chiasso sarà di nuovo accessibile al pubblico da domani venerdì 22 ottobre alle 9.

Consultando il sito www.chiasso.ch sarà possibile visionare gli orari di apertura, ulteriori disposizioni anti Covid-19, le tariffe giornaliere, le agevolazioni per i possessori di Chiasso Card e i diversi abbonamenti a disposizione per i residenti di Chiasso, nei Comuni convenzionati, per bambini e adulti.