«Riaprire è stato anche peggio, senza aiuti chiusure a catena»

A Chiasso non sono solo i problemi ad essere grandi, ma anche le aspettative. I commercianti attendono infatti con accesa speranza le misure a favore delle piccole realtà economiche a cui sta lavorando da un paio di settimane un gruppo di lavoro specifico, creato con l’obiettivo di identificare soluzioni per aiutare tutte quelle attività confrontate con la crisi provocata dal coronavirus. Perché la chiusura forzata della attività ha messo in seria difficoltà molte realtà locali, ma la riapertura di questa settimana ha persino peggiorato la situazione.

«100 franchi in un giorno»

«Sarà brutto da dire, ma finché commerci e ritrovi erano obbligatoriamente chiusi, avevamo la possibilità di accedere a tutta una serie di aiuti che in un certo modo ci tutelavano - esordisce la gerente di un ritrovo ubicato in centro -, ora che abbiamo riaperto le cose però si complicano. Lunedì, primo giorno di attività, ho fatto in totale 100 franchi di incasso. Ho venduto due brioches. Una cosa così non l’avevo mai vissuta in 17 anni».

Costi elevati e pochi clienti

L’ostacolo più grande, ci spiega la nostra interlocutrice, sono le spese fisse: «L’affitto e le spese sono un bel problema. Per chi come me ha una sua attività e non è dipendente il futuro sarà ostico. Se non ci aiutano, nei prossimi mesi salteremo in tanti». È concorde anche il gestore di un altro ritrovo chiassese: «Se non ci faranno delle proposte che ci accompagneranno nei prossimi 6 mesi, mi chiedo se convenga andare avanti. Ho quindi aspettative e forti speranze nel gruppo di lavoro. Se non ci danno una mano, ci saranno delle chiusure a catena. Magari non subito, ma tra qualche mese sì. Il rischio è che molti abbiano riaperto presi dall’entusiasmo».

L’impressione dei nostri interlocutori è quindi che la riapertura, invece che aiutare, possa danneggiare ulteriormente delle attività, anche solide. «Avrei aspettato a riaprire, c’è ancora troppo timore. La gente non esce - prosegue l’esercente -. L’affluenza nel mio locale è sensibilmente ridotta. Rispetto a prima della pandemia, ora stiamo fatturando il 20-30%».

Tanta paura e nessun giornale

«La gente non entra al bar, è terrorizzata. Anche chi viene a Chiasso a lavorare non entra nemmeno a bere il caffé - conferma la donna che gestisce il locale in centro -. Avrei aspettato a riaprire, anche fino a settembre. E non sono l’unica che la pensa così. Ci hanno fatto riaprire in fretta e furia, ma forse non hanno pensato bene alle conseguenze. Un altro problema poi, è quello che non possiamo tenere i giornali. Le persone vanno al bar per leggere le notizie e ora non possono. Sto addirittura pensando di prendere i quotidiani e plastificare foglio per foglio. Sarei disposta anche a disinfettare sempre ogni pagina. Spero davvero che il gruppo di lavoro trovi delle misure di aiuto concrete, che ci diano qualcosa di fisso, altrimenti non sopravviveremo».

Mozionanti soddisfatti

L’obiettivo del gruppo di lavoro - che è stato suddiviso in tre sottogruppi e la cui attività prosegue (una riunione era ad esempio in programma ieri) è di identificare delle misure da sottoporre al Consiglio comunale (con un messaggio) entro la fine del mese. A proporre l’idea di creare un gruppo di lavoro ad hoc erano stati a fine marzo due consiglieri comunali del PPD (Giorgio Fonio a Mauro Mapelli, con una mozione). I due si rallegrano di come si siano sviluppate le cose: «Come partito desideravamo dare ossigeno immediato all’economia chiassese - sottolinea Fonio -, e trovo che il Municipio abbia reagito davvero bene. C’è la volontà di affrontare il problema con sensibilità: tutti sembrano consapevoli che un’emergenza economica non deve trasformarsi in emergenza sociale».

