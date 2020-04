Si recava a Bizzarrone per rifornirsi di cocaina, la portava in Ticino e la consegnava a tre cittadini di origine albanese che si occupavano di spacciarla sul territorio. Protagonista dei viaggi della droga un 63.enne di Chiasso condannato oggi a 33 mesi di carcere, di cui 25 sospesi per due anni, dalle Assise criminali di Mendrisio presiedute dal giudice Amos Pagnamenta. Come si legge nell’atto d’accusa firmato dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, l’uomo è stato condannato per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per aver acquistato, trasportato e importato almeno 780 grammi di cocaina tra il settembre del 2018 e l’ottobre del 2019, quando è stato arrestato e posto prima in carcerazione preventiva e poi in esecuzione anticipata della pena. Inoltre, l’imputato - difeso dall’avvocato Daniele Iuliucci - è stato ritenuto colpevole anche di ottenimento illecito di prestazioni di aiuti sociali.