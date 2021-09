Rilancio dei nuclei, a Mendrisio incentivi da flop

Se non è un fallimento, poco ci manca. Ma almeno la Città di Mendrisio ci ha provato a rilanciare le attività nei nuclei. L’iniziativa lanciata nel 2018 sulla base del Regolamento comunale per la promozione economica dei nuclei ha però lasciato l’amaro in bocca ai promotori. L’interrogazione di Marco Battaglia (Verdi liberali) e Monica Meroni (PPD) è stata l’occasione per il Municipio per stilare un bilancio, invero poco lusinghiero. Nella risposta si legge a chiare lettere che «analizzando i dati, si è potuto appurare che lo strumento composto da due misure (incentivo di insediamento + incentivo per la decorazione delle vetrine) non ha sortito gli effetti sperati. Né l’incentivo per l’insediamento, né quello per la decorazione delle vetrine, hanno infatti dimostrato una reale efficienza dal punto di vista del rilancio dei nuclei». Più chiaro di così.

Iniziativa limitata nel tempo

Due erano infatti gli indirizzi per gli aiuti economici ma in entrambe le situazioni gli incentivi non sono proprio andati a ruba. Nella risposta all’interrogazione, l’Esecutivo illustra il totale dei contributi elargiti negli anni 2018, 2019 e 2020. Si nota quanto meno un aumento ma non tale da giustificare la continuazione di questa operazione. Anche perché «il Municipio crede che l’intento del Legislatore era di condurre una sperimentazione, limitata nel tempo, per valutare la bontà del provvedimento. Il Municipio avrebbe dovuto sospendere la misura già a partire dal 2021, ma a causa della pandemia si è posticipato di un anno il termine dell’iniziativa». Sulla scorta di queste indicazioni, l’Esecutivo non ritiene pertanto opportuno – come proposto da Battaglia e Meroni – estendere l’incentivo per la decorazione delle vetrine a commerci al di fuori dei nuclei.

Da un’altra prospettiva

A questo punto che cosa si può fare per rilanciare i nuclei, magari partendo da un’altra prospettiva? Alla luce del suddetto bilancio negativo, il Municipio ha già incaricato il Dicastero economia di rivedere la politica di promozione in questo ambito. A breve – si annuncia – delle proposte saranno indirizzate al Consiglio comunale per essere esaminate.

Sussidi cantonali e regionali

I due interroganti indicano ad esempio la concessione di prestiti rimborsabili senza interesse per la costituzione di nuove società. Ebbene il Municipio non ha preso in considerazione questa opzione in quanto il sostegno economico per la nascita di aziende è di competenza cantonale e regionale. Vengono così fatti i nomi dell’Ente regionale per lo sviluppo in caso di mini-aziende, dell’Ufficio per lo sviluppo economico regionale per progetti più grandi, della Cooperativa di fideiussione per PMI e della TiVenture SA che sostengono le start.up, nonché di fondounimpresa.ch, servizio della Divisione cantonale della formazione professionale, punto di riferimento nel campo dell’auto-imprenditorialità in Ticino.

